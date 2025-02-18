Elbise dolabında uyuşturucu düzeneği yakalandı!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:46

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettiği" iddia edilen M.İ.Y.'nin (25) evine operasyon düzenledi.

Ekipler, zanlının elbise dolabını sera gibi kullanarak özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurduğunu ve kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Adreste arama yapan ekipler; 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme düzeneği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.