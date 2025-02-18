Elbise dolabında uyuşturucu düzeneği yakalandı!
Samsun'un İlkadım ilçesinde elbise dolabında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen M.İ.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı. Aramada; 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme düzeneği ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettiği" iddia edilen M.İ.Y.'nin (25) evine operasyon düzenledi.
Ekipler, zanlının elbise dolabını sera gibi kullanarak özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurduğunu ve kenevir yetiştirdiğini tespit etti.
Adreste arama yapan ekipler; 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme düzeneği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Etiketler: #Operasyon #Samsun #uyuşturucu #dolap
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!