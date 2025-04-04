Aranıyordu: Başkasına ait kimlikle yakalandı!

Bingöl’de yakalama kaçağı olan şahıs, başkasına ait kimliği taşırken yakalandı.

Aranıyordu: Başkasına ait kimlikle yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:01

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

YAKAYI ELE VERDİ

Uygulamada yapılan aramalarda, yakalama kaçağı olarak aranan şahıs, üzerinde bıçakla, başkasına ait kimlikle, ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı.

Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi.


Etiketler: #kimlik #Bingöl

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