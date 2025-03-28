İlkokulda 3 kız öğrenciye taciz iddiası: Hakimlik serbest bıraktı, İl Milli Eğitim açığa aldı!

Burdur'da bir ilkokulda yaşanan olayda, M.Ç. isimli memur, 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ç., hakimlikçe adli kontrolle bırakıldı. Şüpheli, İl Milli Eğitim tarafından açığa alındı.

İlkokulda 3 kız öğrenciye taciz iddiası: Hakimlik serbest bıraktı, İl Milli Eğitim açığa aldı!
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DHA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:05

Burdur'da ilkokulda görevli memur M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.

Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda memur M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

M.Ç., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı. 


Etiketler: #cinsel taciz #taciz

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