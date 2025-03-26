Yeni Şafak yazarından eylemcilere 'kariyer' tehdidi: 'Maskeler kimliklerini gizlemeye yetmez'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:29

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonlara ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklanmasına karşı yapılan eylemlere katılan gençlere AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin internet yayın yönetmeninden tehdit gibi bir "köşe yazısı" geldi.

Yayın yönetmenliğinin yanında gazetede köşe yazarı olan Ersin Çelik, "‘Maskeli gençler’: HTS kayıtları ne olacak?" başlıklı yazısında, 2013 Gezi eylemlerine katılanların daha sonraki yıllarda kamuda ve özel sektörde iş bulamadığını hatırlattı. Üzerinden 12 yıl geçse de Gezi'yle ilgili yargılamalar yapıldığını hatırlatan Çelik, eylemlerde maske takanları da üstü kapalı tehdit eden sözlerde bulundu.

Çelik'in yazısında ilgili bölümün devamı şöyle:

"Saraçhane’deki “kaygılı” gençlerin maskeli önlemleri tam da burada boşa düşüyor. Diyeceğim o ki; yüzleri tamamen kapalı olsa da eğer telefonları açıksa, o maskeler eşkallerini gizlese de kimliklerini gizlemeye yetmez. Çünkü HTS kayıtları kimliklerini deşifre edebilir. İki uzman hukukçu ile görüştüm. Biri direkt şunları söyledi: “Devlet isterse, kamu personeli alımında tek tuşla, bir kişinin olaylar sürecinde nerede olduğunu, ne kadar süre kaldığını, nereden nereye yürüdüğünü belirler. Saraçhane olayları, tıpkı Gezi kalkışması gibi genel bir davaya dönüşürse, devletin kamu görevine alacağı aday hakkında böyle bir soruşturma hakkı doğar.”

Tabii devlet bunu isterse, devleti yönetenler dert edinirse... Rüşveti ve yolsuzluk dosyalarını görmezden gelip; camilere saldıran, polislere asit döküp, balta atanlar ile hareket eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesine iğrenç küfürler savuranlarla aynı ortamda bulunanlara kamuda iş vermeme gibi bir kriter ortaya koyarsa o “maskeler” ebediyen düşer."