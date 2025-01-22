Aranıyordu... FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı!
Yozgat’ta 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan N.T. adlı şahıs, saklandığı adreste yakalandı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, İSTH Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda N.T. adlı şahıs, "fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.
N.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Etiketler: #FETÖ/PDY #ceza #Terör örgütü #Yozgat
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