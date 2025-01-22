Aranıyordu... FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı!

Yozgat’ta 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan N.T. adlı şahıs, saklandığı adreste yakalandı.

Aranıyordu... FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:28

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, İSTH Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda N.T. adlı şahıs, "fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

N.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



Etiketler: #FETÖ/PDY #ceza #Terör örgütü #Yozgat

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