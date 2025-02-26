Aranıyordu... Firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı!
Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan İ.Ç. adlı şahıs, polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede ekipler örgüte üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan İ.Ç. adlı şahsı yakalamak için inceleme başlattı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #fetö #Terör örgütü #afyonkarahisar #gözaltı
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