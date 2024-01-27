Aranıyordu... Firari hükümlü 3 saatlik kovalamaca sonunda yakalandı!
Viranşehir'de, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam etti.
Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K.'nin Viranşehir ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi.
Ekipleri fark eden ve yakalanmamak için kırsal arazide kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince dron ile takip edildi. Hükümlü, yaklaşık 3 saat süren ve 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.
İ.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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