Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:00
Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek G.A'yı saklandığı yerde yakaladı. Firari hükümlü, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İlgili Haberler

Samsunspor maçında sakatlanmıştı: İşte Fred'in kaçıracağı maçlar

Samsunspor maçında sakatlanmıştı: İşte Fred'in kaçıracağı maçlar
Samsun’da şüpheli ölüm... Evinde ölü bulundu!

Samsun’da şüpheli ölüm... Evinde ölü bulundu!

En Çok Okunan Haberler