Çukur Çetesi Operasyonu firarisi yakalandı!

Antalya’nın Kemer ilçesinde geçen ay gerçekleştirilen ve 25 şüphelinin tutuklandığı çukur çetesi operasyonunda faili firari olarak aranan F.T. adlı şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:05
Çukur Çetesi Operasyonu firarisi yakalandı!
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Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla 25 Aralık 2023 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve 25 şüphelinin tutuklandığı Çukur Çetesi Operasyonu sonucunda, firari fail olarak aranan F.T.  yakalandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan F.T., gözaltına alındı.

Kemer ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adliyeye çıkartılan F.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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