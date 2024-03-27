Aranıyordu... Polise bıçak çekip kaçtı!

Kocasinan'da aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 08:59
Aranıyordu... Polise bıçak çekip kaçtı!
Abone Ol google-news

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre D.A., uygulama yapan polise bıçak çekerek bir apartmana kaçıp kendini kapattı.

GÖZALTINA ALINDI!

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyen D.A., ekiplerin ikna çabası sonucu çıkarılarak kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde aranması olduğu anlaşılan D.A., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


apartman haberleri bıçak haberleri Emniyet haberleri Kayseri haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

3 yıldır aranıyordu... Saklandığı evde yakalandı!

3 yıldır aranıyordu... Saklandığı evde yakalandı!
Aranıyordu... FETÖ hükümlüsü Mersin’de yakalandı!

Aranıyordu... FETÖ hükümlüsü Mersin’de yakalandı!
11 suçtan aranıyordu... Yakalandı!

11 suçtan aranıyordu... Yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?
Kadir İnanır’ın uyandırılma süreci başladı: İlaçlar kesildi

Kadir İnanır’ın uyandırılma süreci başladı: İlaçlar kesildi
100’den fazla hemşire istifa etti: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mobbing iddiaları

100’den fazla hemşire istifa etti: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mobbing iddiaları
Erdoğan ABD yolcusu: Biden ile hangi konuları görüşecek? Ne zaman gidiyor?

Erdoğan ABD yolcusu: Biden ile hangi konuları görüşecek? Ne zaman gidiyor?
Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'

Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’

Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’