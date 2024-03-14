Aranıyordu... FETÖ hükümlüsü Mersin’de yakalandı!
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Mersin’de yakalandı.
Yalova Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Nihat Ş.’nin Mersin’de olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şahsın Yenişehir ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evinde gözaltına alınan Nihat Ş., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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