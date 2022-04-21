Araştırma görevlisi oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı

Muş Alparslan Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Hatip Erdoğmuş, oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 11:41
Araştırma görevlisi oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı
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Muş Alparslan Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Hatip Erdoğmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı.

“Üniversitede hiçbir zaman bu kadar oruç tutmayan ve bir o kadar da rahat olan genç görmemiştim” sözlerini sarf eden Erdoğmuş, “Tamam, oruç tutmayabilirsiniz ama bari tutanlara karşı saygınız olsun. Fakülte girişlerinde sigara tüttüren kız ve erkeklerin önünden geçerken, utancımızdan, başımız öne eğik geçiyoruz!” ifadelerini kullandı.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Gelen tepkilere yanıt veren Erdoğmuş,"Müslümanların tutumuyla ilgili ne zaman bir paylaşım yapsam,eleştiride bulunsam,yakınsam seviyesiz bir üslupla saldırmak için hazırda bekleyen bir kitle var.Bu kitlenin beni en çok üzen ortak özelliği Kürt olmalarıdır.Kimileri Müslümanlara, İslama karşı o kadar şediddirler ki..." ifadelerini kullandı.


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