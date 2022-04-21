Araştırma görevlisi oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı
Muş Alparslan Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Hatip Erdoğmuş, oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı.
Muş Alparslan Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Hatip Erdoğmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı.
“Üniversitede hiçbir zaman bu kadar oruç tutmayan ve bir o kadar da rahat olan genç görmemiştim” sözlerini sarf eden Erdoğmuş, “Tamam, oruç tutmayabilirsiniz ama bari tutanlara karşı saygınız olsun. Fakülte girişlerinde sigara tüttüren kız ve erkeklerin önünden geçerken, utancımızdan, başımız öne eğik geçiyoruz!” ifadelerini kullandı.
Üniversitede hiçbir zaman bu kadar oruç tutmayan ve bir o kadar da rahat olan genç görmemiştim.Tamam, oruç tutmayabilirsiniz ama bari tutanlara karşı saygınız olsun.Fakülte girişlerinde sigara tüttüren kız ve erkeklerin önünden geçerken, utancımızdan, başımız öne eğik geçiyoruz!— Hatip Erdoğmuş (@HatipErdogmus) April 20, 2022
TEPKİLERE YANIT VERDİ
Gelen tepkilere yanıt veren Erdoğmuş,"Müslümanların tutumuyla ilgili ne zaman bir paylaşım yapsam,eleştiride bulunsam,yakınsam seviyesiz bir üslupla saldırmak için hazırda bekleyen bir kitle var.Bu kitlenin beni en çok üzen ortak özelliği Kürt olmalarıdır.Kimileri Müslümanlara, İslama karşı o kadar şediddirler ki..." ifadelerini kullandı.
Müslümanların tutumuyla ilgili ne zaman bir paylaşım yapsam,eleştiride bulunsam,yakınsam seviyesiz bir üslupla saldırmak için hazırda bekleyen bir kitle var.Bu kitlenin beni en çok üzen ortak özelliği Kürt olmalarıdır.Kimileri Müslümanlara, İslama karşı o kadar şediddirler ki...— Hatip Erdoğmuş (@HatipErdogmus) April 21, 2022
Video Haberler
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
- Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
- Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- 'Sıcak para uğruna geçiş coğrafyası olduk'
- Dağlık alanda ceset bulundu
- TÜGVA binasında patlama!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- 'Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti'
- Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi
- İbrahim Haskoloğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için...'
- Çanakkale'de feribota rekor zam