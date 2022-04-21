Araştırma görevlisi oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:41

Muş Alparslan Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Hatip Erdoğmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda oruç tutmayan öğrencileri hedef aldı.

“Üniversitede hiçbir zaman bu kadar oruç tutmayan ve bir o kadar da rahat olan genç görmemiştim” sözlerini sarf eden Erdoğmuş, “Tamam, oruç tutmayabilirsiniz ama bari tutanlara karşı saygınız olsun. Fakülte girişlerinde sigara tüttüren kız ve erkeklerin önünden geçerken, utancımızdan, başımız öne eğik geçiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Üniversitede hiçbir zaman bu kadar oruç tutmayan ve bir o kadar da rahat olan genç görmemiştim.Tamam, oruç tutmayabilirsiniz ama bari tutanlara karşı saygınız olsun.Fakülte girişlerinde sigara tüttüren kız ve erkeklerin önünden geçerken, utancımızdan, başımız öne eğik geçiyoruz! — Hatip Erdoğmuş (@HatipErdogmus) April 20, 2022

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