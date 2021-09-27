Araştırma: Z Kuşağı, günde 25 lira ile geçinmeye çalışıyor

27 Eylül 2021 Pazartesi, 15:16

Türkiye nüfusunun yüzde 15,4’ünü oluşturan 15-24 yaş arası gençleri kapsayan "Z Kuşağı"nın en önemli derdinin ekonomik sorunlar olduğu belirtildi.

Twentify'nin "Türkiye’de Z Kuşağı" araştırmasında, maddi ve sosyal şartların yetersizliği ön plana çıktı. Araştırmada, gençlerin yaşadıkları evi ortalama 3 kişiyle daha paylaştıkları ve evlerin yüzde 66'sının ailelere ait olduğu belirtildi.

Türkiye’den 15-24 yaş arası 1.998 kişi ile yapılan çalışmada, aylık ortalama 750 lira olan gençlerin günlük 25 lira ile geçindiği ifade edildi.

YÜZDE 28'İ BANKA MÜŞTERİSİ DEĞİL

Dünya gazetesinin aktardığı araştırmada, gençlerin yüzde 37’sinin aylık 0-99 lira arasında gelirleri olduğunu düşünüldüğünde ise her 10 gençten 4’ünün ay içinde sadece yol parasının var olduğu aktarıldı.

Gençlerin yüzde 28’inin henüz banka müşterisi olmadığı, yüzde 58’inin ise kredi kartı kullanmadığı tespit edildi.

Sosyal ve kültürel aktivitelerinin de ekonomik engellere takıldığı ifade edildi. Araştırmaya göre genç kadınlar kültürel aktiviteleri, genç erkekler rekabetçi aktiviteleri tercih ediyor.

ÜRÜN PERFORMANSI ÖN PLANDA

Araştırma sonuçlarına göre, 18-24 yaş arası gençler fonksiyonaliteyi ve kendi rahatlarını daha önde konumlandırıyor.

Gençler haftada 4 kere dizi-film izliyor, 4 kere de oyun oynuyor, tek seferde ise ortalama 2.5 saat zaman geçiriyorlar. Her 10 gençten 7’si internet ve üyelikli platformlarları tercih ediyor.

Yapılan açıklamada, gençlerin satın almadan önce ince eleyip sık dokudukları, reklamlara kolay kanmadıkları ve ürün/hizmet performansına daha çok odaklandıkları ifade edildi. Ayrıca, hedeflerinin peşinden koştukları ve çalışmanın getirisinin farkında oldukları ifade edildi.