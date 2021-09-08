RTÜK'ten 'yayıncılık ilkelerini ihlal eden' gündüz kuşağı programlarına ceza yağdı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:57

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden televizyon programlarını yayınlayan kanallara, çeşitli yaptırımlar uyguladığı bildirildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul "toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan" yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.

ÇARPIK İLİŞKİLER VE KÜFÜRLEŞME

İzleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli yaptırımlar uyguladı. Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

STÜDYODA MAHKEME ALGISININ YARATILMASI

Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına ilişkin "toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması" yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Show TV'nin "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ise "boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması" yasa ihlali sayılarak yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

MUHALİF KANALLARA CEZA YAĞDI

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan "Perdenin Önü Arkası" isimli programda, konuk İsmail Saymaz'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir kadını 'leştirmesi' nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.

Tele 1'de yayınlanan "4 Soru 4 Cevap" programı hakkındaki izleme raporunu ele alan Üst Kurul, yayın konuğu Merdan Yanardağ'ın RTÜK üyeleri hakkındaki sözlerinin, "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle kanal hakkında idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Üst Kurul, aynı programın başka bir bölümünde Yanardağ'ın sözlerinin "Yayın hizmetleri ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine kanaat getirerek Tele1'e idari para cezası verdi.

"4 Soru 4 Cevap" programına konuk olan Yanardağ'ın "hükümete, spor camiasına ve TRT'ye hakaret içeren sözlerinden" dolayı yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK ayrıca, "8. Gün" programını da inceleyerek "Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün hakkındaki asılsız iddialar" nedeniyle TR 35 kanalına yaptırım uyguladı.