Araştırmacılar, yaklaşan seçim öncesi sahada yurttaşın nabzını tuttu: İktidar ülkeyi yönetemiyor

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye 2023 Haziran seçimlerine hızla yol alırken, anketler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğon ve AKP’nin oy kaybını ortaya koydu. Sahadaki durumu, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı, Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici ile BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Akaltun değerlendirdi.

Türkiye’de yurttaşın politikacılara bakış açısının değiştiğini belirten Gezici, “Erdoğan güçlü bir politik figürdü. Söylediği her söz, yapılabileceği duygusunu harekete geçiriyordu. Fakat artık böyle bir imaj yok. Halkın büyük bölümü Erdoğan figürünün, oyalama, sahte bir söylemle gerçek sorunları yok sayma eğiliminde olduğunu düşünüyor” dedi.

DESTEK AZALIYOR

Gezici, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını da şu sözlerle anlattı: “Yaptığımız ankette katılımcıların yüzde 47.2’sinin Erdoğan’a, yüzde 52.8’sinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini gördük. Bu anlamda Erdoğan’ın hiç olmadığı kadar endişeleneceği birçok sebebi var. Sahip olduğu iktidarı zannettiğinin aksine hiç garanti değil.”

Kişi başına düşen milli gelir, işsizlik ve enflasyonun önüne geçilemediğini anımsatan Murat Gezici, “Artık halkın yüzde 68.9’unun ‘AKP ülkeyi yönetemiyor’ dediği görünüyor” dedi.

SİSTEM ELEŞTİRİLERİ

“Bu süreç nasıl düzelir” sorusuna yurttaşın yüzde 58.7’sinin “Başkanlık sisteminden vazgeçilirse” yanıtını verdiğini söyleyen Gezici, “Ülkede kötü gidişatın başkanlık sisteminden kaynaklandığını söyleyenlerin oranı büyük hızla artıyor. Dolayısıyla başkanlık sistemi ve onun beraberinde getirdiği hızlı otoriterleşme ve çöküş, yönetime

bakışı kökünden değiştirdi” diye konuştu.

Erdal Akaltun ise “Yoksulluk arttı, gelecek kaygısı tetiklendi. 20 yıldır aynı siyasi iktidarla devam eden yurttaş, çözümün AKP’de olmadığını düşünmeye başladı” ifadelerini kullandı.

‘BABA’ FİGÜRÜ YERİNİ ‘AĞABEY’E BIRAKTI

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Akaltun, Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarışabilecek iki siyasi ‘aktör’ haline geldi. Siyaset yapma tarzlarıyla ikisi de farklı hedef kitlesinden beğeni kazanarak ön plana çıktı.”

Yurttaşın “baba” figüründen sıkılıp daha çok “ağabey” figürüne yöneldiğini belirten Gezici, “Seçmen empati yapabilecek bir siyasetçi arayışında. Halden anlayan, seçmene umut olabilecek bir aday isteniyor. Bundan dolayı İmamoğlu’nun adını sıklıkla duyuyoruz” dedi.