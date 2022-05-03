Araştırmadan çarpıcı sonuç: Yüzde 82 'ekonomi kötü' diyor

03 Mayıs 2022 Salı, 09:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan durumu ‘alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir' sözleri ile tanımladı ancak Türkiye'de yurttaşların çok büyük bir bölümü ekonominin kötü durumda olduğunun farkında.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Ipsos'un global ‘endişe' araştırmasının detaylarında “Ülkenizin ekonomisini nasıl tanımlarsınız, iyi mi kötü mü?” sorusuna Türkiye'den katılımcıların yüzde 82'si, “Kötü” yanıtı verdi.

EN KÖTÜ 5'İNCİYİZ

25 Mart-3 Nisan arasında 27 ülkede toplam 19 bin kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada Türkiye bu sonuçla, Arjantin, Peru, Japonya ve Kolombiya'dan sonra halkı en çok ekonominin kötü olduğunu düşünen 5'inci ülke durumunda. Global ortalamada insanların yüzde 35'i ülkelerinin ekonomisinin iyi durumda olduğunu söylerken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 18. Örneğin Türkiye'yi kıskandığı iddia edilen Almanya'da halkın yüzde 54'ü ülkelerinde ekonominin iyi durumda olduğunu belirtiyor.

Araştırmada “Size göre ülkeniz doğru yöne mi yanlış yöne mi ilerliyor?” sorusuna global ortalamada insanların yüzde 63'ü “Yanlış yöne gidiyoruz” diye yanıt verdi. Türkiye'de ise bu oran çok daha yüksek. Araştırmaya Türkiye'den katılımcıların verdiği yanıtlara göre halkın yüzde 78'i ülkenin yanlış yöne gittiğini düşünüyor. Bu oranla 27 ülke içinde vatandaşlarının gidilen yönü en az desteklediği Peru, Arjantin ve Kolombiya'dan sonra 4'üncü ülkeyiz.

EN BÜYÜK DERT ENFLASYON

Araştırma Türk halkının en büyük derdinin enflasyon ve yoksulluk olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de yurttaşların yüzde 58'i Nisan 2022 tarihli araştırmada “En önemli endişeniz nedir” sorusuna “Enflasyon” yanıtı verdi. Bu oranla Türkiye Arjantin'den sonra ikinci en çok enflasyon endişesi yaşanan ülke. Türkiye'de yurttaşların yüzde 39'u da en önemli endişe olarak “Yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği”ni işaret etti.

Bu yaşamsal kaygılardan sıra kalmayınca, iklim krizine dair endişede Türkiye yüzde 8 ile en düşük seviyelerden birinde kaldı.