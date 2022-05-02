Anket: Erdoğan, AKP’nin altına düştü

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:20
<p>Optimar Araştırma Şirketi, nisan ayı anketini iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıkladı.</p>

Optimar Araştırma Şirketi, nisan ayı anketini iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıkladı.

<p><strong>"Hangi partiye oy verirsiniz?"</strong> ve <strong>"Cumhurbaşkanlığında kime oy verirsiniz?"</strong> sorularına dikkat çeken yanıtlar geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin oy oranı geçemedi.</p>

"Hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Cumhurbaşkanlığında kime oy verirsiniz?" sorularına dikkat çeken yanıtlar geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin oy oranı geçemedi.

<p>23-28 Nisan tarihleri arasında bin 847 kişiyle birlikte yapılan ankette <strong>"Ülkemizin en önemli sorunu?"</strong> sorusuna katılımcıların yüzde 45.7’si zamlar, yüzde 31.5’i ise enflasyon dedi.</p>

23-28 Nisan tarihleri arasında bin 847 kişiyle birlikte yapılan ankette "Ülkemizin en önemli sorunu?" sorusuna katılımcıların yüzde 45.7’si zamlar, yüzde 31.5’i ise enflasyon dedi.

<p><strong>AKP yüzde 36.2, CHP yüzde 36.6</strong></p> <p><strong>"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?"</strong> sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36.2’si "AKP" dedi."CHP" diyenlerin oranı ise yüzde 26.6 olarak belirlendi.</p>

AKP yüzde 36.2, CHP yüzde 36.6

"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36.2’si "AKP" dedi."CHP" diyenlerin oranı ise yüzde 26.6 olarak belirlendi.

<p>"İYİ Parti" diyenler yüzde 10.6 olurken, HDP yüzde 10.2, MHP ise yüzde 10.1 çıktı.</p>

"İYİ Parti" diyenler yüzde 10.6 olurken, HDP yüzde 10.2, MHP ise yüzde 10.1 çıktı.

<p><strong>AKP yüzde 36 iken Erdoğan yüzde 33 oldu</strong></p> <p>Optimar, katılımcılarına <strong>"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?"</strong> diye de sordu. Seçmenlerin yüzde 33.1’i "Erdoğan" yanıtı verdi. </p>

AKP yüzde 36 iken Erdoğan yüzde 33 oldu

Optimar, katılımcılarına "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" diye de sordu. Seçmenlerin yüzde 33.1’i "Erdoğan" yanıtı verdi. 

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