Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını öldürmüştü... Hakkında tutuklama kararı verildi!

Alaca'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası A.A.'yı öldüren şüpheli Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:07
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını öldürmüştü... Hakkında tutuklama kararı verildi!
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyünde tartıştığı amcası A.A.'yı tabancayla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Ş.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ş.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Amca A.A.'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyü Taş Köprü mevkiinde dün Ş.A., arazi konusunda anlaşmazlık yaşadığı amcası A.A.'yı tabancayla öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, gelen jandarma ekibine teslim olmuştu.


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