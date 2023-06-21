Arazi anlaşmazlığı yine can aldı: Bekçi kuzen iki kardeşi öldürdü
Diyarbakır’da iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş, bekçi kuzenleri tarafından bir market içinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır Bağlar’da meydana gelen olayda alınan bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçisi M.K., kuzenleri iki kardeş çarşı ve mahalle bekçisi H.K. ve teknisyen yardımcısı K.K.’ye bir marketin içinde silahlı saldırı da bulundu.
İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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