Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 yaralı
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. Bacağından silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken vuran kişi de gözaltına alındı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, G.D. (58) ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen H.G. (51), Sarıgöl’e bağlı kırsal Çavuşlar Mahallesi’nde tartışmaya başladı.
BACAĞINDAN YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine G.D. yanındaki tabancayla H.G’yi bacağından yaraladı.
Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.G.’yi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının tedavisinin devam ettiği şüpheli G.D.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
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