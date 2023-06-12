Cansız bedeni arazide bulunmuştu: Yaşlı kadının ölümüyle ilgili 3 yıl sonra tutuklama!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 17:19

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:19

Çankırı'da 3 yıl önce cansız bedeni arazide bulunan Sevim Yıldırım'ın (75) ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

3 YIL SONRA 4 GÖZALTI!

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olaydan yaklaşık 3 yıl sonra Sevim Yıldırım'ın ölümüyle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişinin kimliği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bir kişi ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

1 Aralık 2020 tarihinde Kızılırmak ilçesine bağlı Çatelma köyünde yalnız yaşayan Sevim Yıldırım'dan haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, 22 gün sonra yaşlı kadının cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide bulunmuştu. Yaşlı kadının ölümü ile ilgili olay tarihinde soruşturma başlatılmıştı.