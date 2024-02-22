Arazi aracı dereye uçtu: 3 ağır yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı (UTV) dereye uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:57
Arazi aracı dereye uçtu: 3 ağır yaralı
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Kaza, Yanık Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayoub Bestanı (30) kontrolündeki UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. 

Savrulmaya başlayan arazi aracı Yanık Deresi’ne uçtu. Arazi aracı sürücüsü ile üzerinde bulunan Abdesselam Boutfrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar buradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.


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