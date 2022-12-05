Arazide bulunan kemik parçaları, üniversite öğrencisine ait çıktı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:31

Yaz aylarında çalışmak için geldiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Altun'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ağustos ayında yapılan çalışmalarda ormanda bulunan bir kemiğin Altun'a ait olduğu tespit edilince, bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıfta okuyan ve yaz döneminde Bodrum’a çalışmaya gelen 26 yaşındaki Vedat Altun isimli genç, 6 Temmuz 2022 tarihinde Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden ‘Hava almaya çıkıyorum’ deyip bir daha otele dönmedi. Bipolar rahatsızlığı olan Altun’un en son Torba Kavşağı’nda görüldüğü öğrenildi.

KEMİĞİN VEDAT'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kayıp gencin ailesi ve yakınları, Torba Kavşağı'nda stant açıp nöbet tutmuştu. Vedat Altun'dan 1 ay boyunca haber alınamayınca geçen 5 Ağustos günü en son görüldüğü yerde çalışma başlatılmıştı. O gün yapılan aramada bir adet insan kemiği bulundu. Kemik, kimlik tespiti için incelemeye gönderildi. Yapılan DNA incelemesinde kemiğin Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi. Bugün kemiğin bulunduğu bölge ve çevresinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

ARAMAYA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki aramaya Jandarma Asayiş, JASAT, Bodrum Orman İşletme Şefliği, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri katıldı. Havadan drone ile aramanın da yapıldığı çalışmalara iz takip köpeğinin de katıldığı bildirildi.