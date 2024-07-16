Arazisine ruhsat verilmeyince… AKP’nin il başkanının eşi belediye binasını silahla bastı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 19:38

Güncelleme: 16.07.2024 - 19:38

İddialara göre, olay Edirne Belediyesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Nesim İba, saat 10.25 sıralarında Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binasına gelerek Müdür Vekili Dinçer Asar’ın odasına girdi.

Tanıkların iddialarına göre belinde silahla binaya giren Nesim İba’nın geliş sebebi ise ruhsat anlaşmazlığı konusuydu.

YURT ARAZİSİNE OTEL RUHSATI İSTEDİLER

HalkTV'nin aktardığı habere göre, Nesim İba'nın ortağı olduğu Gümüş İnşaat Nalburiye ve Sanayi Ticaret LTD ŞTİ, Abdurrahman Mahallesi Kanarya sokakta bir kız yurdu inşa etti. Bu yurt binası daha sonraki süreçte otele çevrilmek istendi.

Bu sebeple otel ruhsatı almak için belediyeye başvurulunca, belediye “Otel ruhsatı şartlarının yerine getirilmediği” gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Belediye araziye yurt inşaatı izni verdiği ve otel imar şartlarının farklı olduğu için ruhsat vermeyince işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemedi. İddialara göre, yurt binası olan yer “Aliba Otel” adıyla çalışmaya devam ediyor.

MÜDÜRÜN ODASINI DAĞITTI

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelip Müdür Vekili Dinçer Asar’ın odasına giren Nesim İba, ruhsat talebini yineledi. Asar, tekrardan ret cevabı verince bu defa Nesim İba, küfür ve tehditler savurarak masayı ve bilgisayarı yumrukladı.

Makam odasındaki bilgisayar parçalandı. Odadan gelen sesleri duyan belediye personeli duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇIKIP GİTTİLER

Görgü tanıklarının iddiasına göre, ihbar üzerine binaya gelen polis ekipleri Nesim İba’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Daha sonra belediyeye gelen AKP eski İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Nesim İba’yı binadan çıkmaya ikna etti. İkili polisin gözü önünde belediyeden ayrıldı.