Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den katliam yasasına tepki: 'Sokaktakilerin de yaşama hakkı kutsal ve dokunulmazdır!'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:25

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:25

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki 'ötanazi' uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uygulamanın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Ergin, sokak hayvanlarının yaşama hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Belediye olarak kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce tüm olanaklar çerçevesinde mücadele edileceğinin altını çizen Başkan Ergin, "Bu konuda daha çok destek beklerken yasa kanalıyla 'ötanazi' uygulamasının yerel yönetimlerin üzerine yıkılmasını da asla onaylamıyoruz" dedi.

Başkan Mesut Ergin, yasaların öldürmek değil yaşatmak için çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bizler kentimizde yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz. Yaşayan her canlı için huzurlu ve güvenli kentler oluşturmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Bunu da hep birlikte mücadele ederek yapabiliriz. Daha vicdanlı, daha duyarlı, daha şefkatli ve daha yaşanabilir bir ülke için hayatı paylaştığımız her canlının yaşam hakkını savunacağız" diye konuştu.