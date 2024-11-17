Ardahan-Ardanuç karayolunda ulaşım normale döndü

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:32

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:32

Ardahan genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç karayolu ekiplerin çalışması ve tipinin durmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, söz konusu yolda gece saatlerinde oluşacak buzlanma nedeniyle sürücülerden tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

"KAR NEDENİYLE GEÇEMEDİK"

Sürücü Necdet Bilgin, Artvin'in Ardunuç ilçesine gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün bu yolu kullanamadık çünkü kar nedeniyle geçemedik. Bugün Ardanuç'a geçeceğiz" dedi.

Kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri oluştu.