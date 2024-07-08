Ardahan-Ardanuç yolunda korkutan heyelan!
Ardahan’da sağanak yağış, sel ve dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç karayoluna yamaçtan düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu.
Ardahan’da yaklaşık 3 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle Ardahan’ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç karayolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü.
Sürücüler irili ufaklı kaya parçalarını, kendi imkanlarıyla temizleyerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.
Yetkililer, bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.
Şiddetli sağanak Bağdeşen köyünde de sele neden olunca arılı kovanlara da zarar verdi.
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