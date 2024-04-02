Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıkmıştı: Belediye başkanı kurayla belirlenecek!
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AKP ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AKP'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
BUGÜN BELİRLENECEK
İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
Öte yandan 10 sandığın ve bin 964 seçmenin bulduğu ilçede Memleket Partisi'nin 338 MHP'nin de 256 oy alması dikkat çekti.
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