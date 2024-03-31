Ardahan'da seçimi kim kazandı? Ardahan başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Ardahan yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Ardahan'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Ardahan yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:27
Ardahan'da seçimi kim kazandı? Ardahan başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Ardahan yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Ardahanlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki,  Ardahan'da seçimi hangi aday kazandı? 

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Faruk Demir, AKP'den Yunus Baydar, İYİ Parti'den Oktay Dursun, Zafer Partisi'nden Oğuz Ersöz, YRP'den Erhan Çoban, Saadet Partisi'nden ise Zafer Alpaslan başkan adayı olarak aday gösterildi.

ARDAHAN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Ardahan'da "Faruk Demir, Yunus Baydar, Oktay Dursun ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Ardahan 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


31 Mart 2024 haberleri Ardahan haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?

Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?
Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?

Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!

61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu
İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu