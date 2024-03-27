Erzurum, Kars ve Ardahan'da 184 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:57

Güncelleme: 27.03.2024 - 10:57

Erzurum'da dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 164 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Kars'ta da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksattı. Çıldır ve Hanak ilçelerinde 4 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürdü.