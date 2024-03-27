Erzurum, Kars ve Ardahan'da 184 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 184 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı. Yolları açma çalışmaları sürüyor.
Erzurum'da dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 164 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Kars'ta da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksattı. Çıldır ve Hanak ilçelerinde 4 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürdü.
Ardahan haberleri Erzurum haberleri Hava koşulları haberleri kapalı yol haberleri kar yağışı haberleri köy haberleri Kars haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Buse Terim'den boşanma sonrası ilk açıklama
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- NBA yıldızından Fenerbahçe tahmini!
- Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
- Galatasaray'dan olay görüntülere tepki!