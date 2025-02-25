Ardahan’da 70 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan’da 70 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:27

Ardahan il genelinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Merkezde 38, Göle’de 6, Çıldır’da 1, Hanak’ta 4 ve eğitim öğretime bir gün ara verilen Posof ilçesinde, 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan il Özel İdare’den yapılan açıklamada, "Ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kapanan yolların en kısa sürede açılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" denildi.


Etiketler: #Ardahan #Kar #tipi

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