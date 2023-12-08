Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Ardahan’ın Posof ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 09:20
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Posof ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Gözaltına alınan şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, 80 tekstil ürünü, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 18 fişek ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.H.B, C.V.B, M.M.B. ve F.B.’nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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