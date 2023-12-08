Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 08.12.2023 - 09:21

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Posof ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Gözaltına alınan şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, 80 tekstil ürünü, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 18 fişek ele geçirildi.

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Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.H.B, C.V.B, M.M.B. ve F.B.’nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.