7 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:04
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şanlıurfa merkezli Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Mersin ilinde, “Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele” çerçevesinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 yabancı uyruklu organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörler, işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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