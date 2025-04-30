Ardahan’da kaçakçılık operasyonunda 3 tutuklama
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda bir çok uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı,
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı sahasında bir tır durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 64 fişek, 1 balistik yelek, 84 sentetik uyuşturucu hap, 12 bin 400 lira, 200’ü "geçersiz" ibareli 450 avro, 1590 dolar, 100 lari, 3 cep telefonu ve 1 dijital saat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #Ardahan #tutuklama
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