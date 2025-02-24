Ardahan'da kar esareti: 94 köye ulaşım durdu!
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
EKİPLER SAHADA
Merkeze bağlı 37, Posof'ta 25, Hanak'ta 19, Damal'da 7 ve Çıldır'da 6 olmak üzere 94 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
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