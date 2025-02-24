Ardahan'da kar esareti: 94 köye ulaşım durdu!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:11

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:13

Kentte kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

EKİPLER SAHADA

Merkeze bağlı 37, Posof'ta 25, Hanak'ta 19, Damal'da 7 ve Çıldır'da 6 olmak üzere 94 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.