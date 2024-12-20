Ardahan’da kent merkezinde 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:04

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:14

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla kent merkezinde operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince 2 ayrı adres ve 1 araçta arama yapıldı. Dedektör köpeği ve dron destekli aramalarda; 136 paket halinde 279,94 gram bonzai,1 hassas terazi, 4 cep telefonu, 6 bin 450 TL ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

Yetkililer, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.