Ardahan’da kent merkezinde 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
Ardahan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince 2 ayrı adres ve 1 araçta arama yapıldı. Dedektör köpeği ve dron destekli aramalarda; 136 paket halinde 279,94 gram bonzai,1 hassas terazi, 4 cep telefonu, 6 bin 450 TL ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.
Yetkililer, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Etiketler: #Ardahan
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