Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle TIR'lar yolda kaldı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma nedeniyle TIR'lar yolda kaldı.
Kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal karayolunda ulaşım aksadı.
Ilgar Dağı mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 18 TIR için AFAD ve karayolları ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, TIR'ları mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.
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