Ardahan'da orman yangını!

Ardahan'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:29
Ardahan'da orman yangını!
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Dedegül ile Çetinsu köyleri arasındaki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın, yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Yangında bazı fidanlar zarar gördü.


Ardahan orman yangını Yangın

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