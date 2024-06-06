Ardahan'da deprem!
AFAD verilerine göre Ardahan Posof-Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti Gürcistan sınırında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Ardahan Posof-Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti Gürcistan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.06'da meydana gelen depremin derinliği 10.38 kilometre olarak ölçüldü.
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