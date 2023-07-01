Ardahan'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı!

Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:27
Ardahan'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı!
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Ardahan'da Doğancan Güneş yönetimindeki 34 LU 8468 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Değirmenli köyü mevkisinde devrildi.

Edinilen bilgiye göre; sürücü ile otomobilde bulunan H.G, P.G, A.G. ve L.G. yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Ardahan otomobil sürücü yaralı kaza

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