Ardahan'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı!
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da Doğancan Güneş yönetimindeki 34 LU 8468 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Değirmenli köyü mevkisinde devrildi.
Edinilen bilgiye göre; sürücü ile otomobilde bulunan H.G, P.G, A.G. ve L.G. yaralandı.
Hayati tehlikesi olmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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