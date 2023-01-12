Dicle Vadisi, kırağı ile birlikte beyaza büründü

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

Kentte önceki akşamdan beri etkisini sürdüren sis yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, uçak seferleri de yapılamadı. Sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden yapılacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesiyle birlikte oluşan kırağı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nin de içinde bulunduğu Dicle Vadisi’ni beyaza bürüdü.

Yaklaşık 200 türü içinde barındıran bahçelerdeki kuşların havalanışı güzel görüntüler oluşturdu.