Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve meydana gelen yoğun buzlanma, Ardahan-Şavşat karayolunda ulaşımı aksattı.
Sahara mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 8 TIR için karayolları ekiplerinden yardım istendi. Yolun, Yayla mevkisinde ise bir TIR arıza yaptı.
Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.
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