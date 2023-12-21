Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:04

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:05

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve meydana gelen yoğun buzlanma, Ardahan-Şavşat karayolunda ulaşımı aksattı.

Sahara mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 8 TIR için karayolları ekiplerinden yardım istendi. Yolun, Yayla mevkisinde ise bir TIR arıza yaptı.

Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.