Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:04
Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve meydana gelen yoğun buzlanma, Ardahan-Şavşat karayolunda ulaşımı aksattı.

Sahara mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 8 TIR için karayolları ekiplerinden yardım istendi. Yolun, Yayla mevkisinde ise bir TIR arıza yaptı.

Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.


Ardahan buzlanma tipi TIR yol

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