Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?

Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Arefe günü AVM'ye gidip alışveriş yapmayı planlayanlar, arefe günü avm'ler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:31
Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?
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Bayram başlamadan son alışverişini o gün halletmek isteyenler, arefe günü AVM'ler açık mı, kaça kadar açık sorularına cevap arıyor. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı?  Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle açık olacak ve standart çalışma saatlerinde hizmet verecekler. Çoğu AVM, 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak, ancak bazıları yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilir?.

Genel olarak, AVM'ler bayram süresince açık olacak ve alışveriş yapma imkanı sunacaktır.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramı tarihlerinde AVM'ler açık olacak.


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