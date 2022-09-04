Arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzuna düşünce ekipleri uğraştırdı

04 Eylül 2022 Pazar, 17:11

Olay, İznik’e bağlı Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzunu fark edemeyerek düştü. Havuzdan sesler geldiğini gören köylüler ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

KÖYLÜLER AYININ ADINI 'ŞAPŞİK' KOYDU

Vatandaşların ayıyı çıkarmak için uğraşmalarının sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı.

Köylülerin 'Şapşik' ismini verdiği ayı doğaya geri bırakıldı.