Arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzuna düşünce ekipleri uğraştırdı
Bursa’nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzuna düştü. Ekipler 5 saatlik uğraş sonucu ayıyı düştüğü yerden kurtarabildi.
Olay, İznik’e bağlı Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzunu fark edemeyerek düştü. Havuzdan sesler geldiğini gören köylüler ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
KÖYLÜLER AYININ ADINI 'ŞAPŞİK' KOYDU
Vatandaşların ayıyı çıkarmak için uğraşmalarının sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı.
Köylülerin 'Şapşik' ismini verdiği ayı doğaya geri bırakıldı.
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