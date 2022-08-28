Canlı yayında kedi tokadı viral oldu

28 Ağustos 2022 Pazar, 16:23

Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, A Spor kanalında canlı yayına katıldı. Sabah Sporu programında yorum yapan Özkök'ün canlı yayında yaşadığı anlar sosyal medyada viral oldu. Özkök'ün konuştuğu sırada oturduğu sandalyenin üstüne çıkarak arkasından ensesine doğru pati attı.

O anlar kısa süreli gülüşmelere neden oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düştü.