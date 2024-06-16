Arife gecesi kaçan 3 koç, 20 kilometre uzaklıkta bulundu

Batman'da Kurban Bayramı'ndan önceki gün ambardan kaçan 3 kurbanlık koç, 20 saat sonra ilçeye 20 kilometre uzaklıkta dağlık bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 16:25
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Batman’ın Sason ilçesinde Burhan Bulgan tarafından alınan 3 koç Kurban Bayramı sabahı kesilmek üzere ambara bırakıldı. Sabah koçları kesmek için ambara giren Bulgan, koçların ambarda olmadığını görünce çevrede aramaya başladı.

Tüm aramalara rağmen koçları bulamayan Bulgan’a müjdeli haber ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyünden geldi. Koçları bulan köylüler, koçların sahibi Bulgan’a ulaşarak hayvanların köyde olduğunu iletti. Bulgan, gittiği köyden koçları alarak evine götürdü.

3 koçun aranan kurbanlıklar olduğunu anlayınca sosyal medya üzerinden sahiplerine ulaşarak teslim ettiğini belirten Sadi Uçar, koçların sahibine ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITACAĞIZ"

Kurbanlık koçlarını bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Burhan Bulgan, “Kurbanlık için aldığımız koçlarım ambardan kaçarak ilçeden 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyüne gitti. Onları gören duyarlı bir vatandaş sosyal medya üzerinden sahibini aramaya çalışınca biz de gördük. Gidip koçlarımızı aldık. İlçe merkezinde her yeri aramamıza rağmen onları bulamamıştık. İnşallah onları keserek kurban görevimizi yerine getirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız” diye konuştu.


İlgili Haberler

Arnavutköy’de kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi

Arnavutköy’de kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi
Psikologlardan Kurban Bayramı uyarısı: Çocukları kesim alanında bulundurmayın

Psikologlardan Kurban Bayramı uyarısı: Çocukları kesim alanında bulundurmayın
İstanbul'dan 'kurban' manzaraları: 'Yasak' pankartlarının altında kesim yaptılar

İstanbul'dan 'kurban' manzaraları: 'Yasak' pankartlarının altında kesim yaptılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler