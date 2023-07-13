Arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde arıcılık yapan Ali Başpaçacı (61), arı sokmasına bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Manisa'da dün gece saatlerinde Turgutlu Ovası Davutlu mevkisinde meydana geldi. Bahçesinde arıcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Ali Başpaçacı'yı arı soktu. Fenalaşan Başpaçacı, bahçede yere yığıldı. İhbarla gelen ekipler, Başpaçacı'nın arı sokmasına bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Başpaçacı'nın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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