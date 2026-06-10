'Arınma' diyerek geldi, ama arşiv unutmadı: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na yönelik sözleri gündem oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki açıklamaları gündem olmaya devam ediyor.
Mahkeme kararıyla ve 'arınma' söylemiyle geri dönen Kılıçdaroğlu'nun, 19 Mart sürecinde Dilek İmamoğlu'nu ziyareti sırasında Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun Dilek İmamoğlu'na "Ekrem Bey'e sahip çıkmak, Ekrem Bey'in ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu bizim namus borcumuzdur" dediği görüldü.