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'Arınma' diyerek geldi, ama arşiv unutmadı: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na yönelik sözleri gündem oldu

'Arınma' diyerek geldi, ama arşiv unutmadı: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na yönelik sözleri gündem oldu

10.06.2026 11:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Arınma' diyerek geldi, ama arşiv unutmadı: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na yönelik sözleri gündem oldu

'Arınma' çıkışıyla CHP'ye mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mart sürecinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettiği ve Ekrem İmamoğlu için sarf ettiği "Ekrem Bey'e sahip çıkmak, Ekrem Bey'in ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu bizim namus borcumuzdur" sözleri gündem oldu.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki açıklamaları gündem olmaya devam ediyor.

Mahkeme kararıyla ve 'arınma' söylemiyle geri dönen Kılıçdaroğlu'nun, 19 Mart sürecinde Dilek İmamoğlu'nu ziyareti sırasında Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Dilek İmamoğlu'na "Ekrem Bey'e sahip çıkmak, Ekrem Bey'in ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu bizim namus borcumuzdur" dediği görüldü.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Dilek İmamoğlu #mutlak butlan

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