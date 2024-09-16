Arka ayakları kesilmiş halde bulunan köpek yeni yuvasına kavuştu

Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:36

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:36

Temmuz ayında, ihbar üzerine yalnız olarak bulunan ve kurtarılan Terrier cinsi köpek, "Şirin" ismiyle tanındı. Arka ayaklarının bilekten alt kısmı kesilmiş olan Şirin, ilk müdahaleyi bakımevi personelinden aldı ve konforlu bir yaşam alanına kavuştu.

Haberleri gören ve Şirin’i bakımevinde ziyaret eden hayvansever Sevil Kumaş, köpeğin yürüteç ihtiyacını diğer hayvanseverlerle paylaştı. Bir hayvansever tarafından temin edilen yürüteç, bakımevi personeli tarafından Şirin’e takıldı. Yürütece kısa sürede alışan Şirin, yeniden rahatlıkla yürümeye başladı.

İstanbul’da ampute köpeklerle ilgilenen hayvansever Işkın Moğol Alçı, Şirin’in sosyal medyadaki haberlerinin ardından Kaşlı Bakımevi ile temasa geçerek sahiplenme işlemlerini başlattı. İşlemler tamamlandığında, özel nakil aracı göndererek Şirin’e sıcak yuvasını açtı.

Kaşlı Bakımevi’ne geldiği andan itibaren Şirin’in tüm süreciyle ilgilenen sorumlu veteriner hekim Ömer Benli, köpeğin sahiplendirilme sürecini şöyle anlattı:

"Şirin’i sosyal medya aracılığıyla gören bir hayvanseverin İstanbul’dan kendimize ulaştığını belirterek, gerekli araştırmayı yaptık. Şirin’in orada huzurlu olabileceğine kanaat getirerek sahiplendirdik. Şu an gayet mutlu ve huzurlu, haberlerini ve fotoğraflarını alıyoruz."

Şirin’in Kaşlı Bakımevi’ne geliş sürecini anlatan Benli, “Şirin bize geldiğinde durumu kötüydü. Sahibi tarafından terk edilmişti. İki ayağı eklem bölgesinden amatörce kesilmişti. Tüyleri ve tırnakları kötü durumdaydı, insanlara ve hayata küsmüştü. Burada önce bakımını yaptık, tedavisini gerçekleştirdik ve psikolojik olarak iyileştirdik. Şirin mutlu bir yuvaya kavuştuğu için biz de mutluyuz ve takibini yapıyoruz” dedi.

Şirin’in sosyal medyada görüldüğünde sahiplenilmesi isteyen Işkın Moğol Alçı, “İlandaki kişilerle irtibata geçtik ve Mersin’de Kaşlı Barınağı’nda olduğunu öğrendik. Üzücü bir hikayesi vardı. Çok ilgililerdi. Teşekkür ederiz. İlk haline göre çok iyi bakılmış durumda. Şimdi İstanbul’a getirdik ve bizimle yaşıyor” dedi.

Yeni adı “Duru” olan köpeğin, Alçı tarafından sakin ve iyi huylu bir köpek olarak tanımlandığını belirten Alçı, “Duru kucakta uyumayı çok seviyor. Adapte olana kadar yemek seçti ama şimdi her şeye uyum sağladı. Geceleri pike altında uyumayı çok seviyor ve artık mutlu bir hayat sürüyor” diye konuştu.