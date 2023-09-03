Arkadaşını 3.'üncü kattan attı, ‘hatırlamıyorum’ dedi
Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde meydana gelen olayda Uğur B., beraber alkol alıp kavga ettiği iddia edilen arkadaşını 3. katın penceresinden aşağıya attı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mehter sokakta bulunan apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Fatih A.(27), arkadaşı Uğur B.'nin (30) evine gitti. İddiaya göre, birlikte alkol alan 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
Olayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açtılar. Kavga sırasında Uğur B. Arkadaşı Fatih A.'yı pencereden iterek aşağıya attı.
Uğur B.'nin "Ben, kavga ettiğimi, arkadaşımı attığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli Uğur B. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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